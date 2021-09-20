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В Бурятии пьяный водитель «УАЗа» врезался в «Ипсум»

В Бурятии пьяный водитель «УАЗа» врезался в «Ипсум»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в тёмное время суток

18 сентября около 22 часов в улусе Ушхайта Кижингинского района Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.

- 42-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Центральная, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ипсум» под управлением водителя 1978 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель УАЗа с травмами госпитализирован в районную больницу.

Результат его освидетельствования составил 1.31 мг/л. Мужчина оформлен по ст. 12.8 ч.1 КоАП.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 19 сентября в Улан-Удэ произошёл наезд на велосипедиста.

ДТП алкогольное опьянение

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