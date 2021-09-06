В Улан-Удэ двое парней погибли в загоревшейся машине

За три дня в ДТП в Бурятии погибли пять человек



В пятницу, субботу и воскресенье в Бурятии произошло пять ДТП, в которых погибли пять человек, ещё трое получили травмы. Об авариях сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В Муйском районе 3 сентября в 17 часов 52-летний мужчина сел за руль грузовика «КамАЗ», будучи пьяным. Кроме того, мужчина в декабре был лишён водительских прав.



На технологической дороге в 240 км от посёлка Таксимо перед мостом через реку Каралон водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина скончался на месте.



В субботу ночью произошло смертельное ДТП в Иволгинском районе. На 41 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» 43-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» в двух километрах от Оронгоя съехал с дороги и опрокинулся.



В результате скончался 36-летний пассажир. Он погиб на месте.



Ещё одно ДТП произошло вечером в субботу около 20.30 часов. 47-летний водитель автомобиля «Мерседес» на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в двух километрах от села Ошурково сбил 37-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Пешеход получил смертельную травму.



Около 20.50 часов в Улан-Удэ 25-летний водитель автомобиля «Лексус» на улице Ключевская сбил 50-летнего велосипедиста. Наезд произошёл на регулируемом пешеходном переходе в районе остановки «Товары Бурятии». Велосипедист ехал на запрещающий сигнал светофора.



Мужчина с травмами доставлен в больницу.



В посёлке Сосновый Бор в воскресенье в 23 часа 23-летний водитель автомобиля «Тойота Аллион» врезался в стелу. Автомобиль загорелся.



В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир скончались на месте.



Известно, что стаж вождения водителя был всего один год.



- По предварительным данным, во всех ДТП участники (велосипедист, погибший пешеход и водители в трёх остальных авариях) находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции.









