Во время погони автомобиль занесло
На днях в Нижнеилимском районе Иркутской области в ходе ночного патрулирования внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль ВАЗ-2107. Поданный полицейскими сигнал об остановке водитель проигнорировал, увеличивая скорость. Тем самым он вынудил инспекторов начать преследование.
Пытаясь скрыться, нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая опасность для себя и других автомобилистов. В какой-то момент автомобиль занесло и он, наехав на насыпь, остановился.
За рулём «Жигулей» находился 14-летний житель Железногорска-Илимского. Молодой человек пояснил, что авто взял у отца, не спросив на это разрешения. Теперь юный гонщик будет поставлен на профилактический учет в полицию.
Кроме того, административные материалы на родителей подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области 14-летний водитель «Жигулей» устроил гонки с полицией
Происшествия, Фото:
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