В Иркутской области 14-летний водитель «Жигулей» устроил гонки с полицией

Происшествия, Фото: отец юного гонщика

Во время погони автомобиль занесло



На днях в Нижнеилимском районе Иркутской области в ходе ночного патрулирования внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль ВАЗ-2107. Поданный полицейскими сигнал об остановке водитель проигнорировал, увеличивая скорость. Тем самым он вынудил инспекторов начать преследование.



Пытаясь скрыться, нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая опасность для себя и других автомобилистов. В какой-то момент автомобиль занесло и он, наехав на насыпь, остановился.



За рулём «Жигулей» находился 14-летний житель Железногорска-Илимского. Молодой человек пояснил, что авто взял у отца, не спросив на это разрешения. Теперь юный гонщик будет поставлен на профилактический учет в полицию.



Кроме того, административные материалы на родителей подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

