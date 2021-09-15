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В Иркутской области 14-летний водитель «Жигулей» устроил гонки с полицией

В Иркутской области 14-летний водитель «Жигулей» устроил гонки с полицией
Происшествия,  Фото:отец юного гонщика
Во время погони автомобиль занесло

На днях в Нижнеилимском районе Иркутской области в ходе ночного патрулирования внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль ВАЗ-2107. Поданный полицейскими сигнал об остановке водитель проигнорировал, увеличивая скорость. Тем самым он вынудил инспекторов начать преследование.

Пытаясь скрыться, нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая опасность для себя и других автомобилистов. В какой-то момент автомобиль занесло и он, наехав на насыпь, остановился.

За рулём «Жигулей» находился 14-летний житель Железногорска-Илимского. Молодой человек пояснил, что авто взял у отца, не спросив на это разрешения. Теперь юный гонщик будет поставлен на профилактический учет в полицию.

Кроме того, административные материалы на родителей подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
ГИБДД

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