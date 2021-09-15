На трассе столкнулись два автомобиля
14 сентября около 19 часов в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.
Всё произошло на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в 500 метрах от села Сотниково.
- 28-летний водитель автомобиля «Субару Импреза» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением водителя 1985 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Травмы различной степени тяжести получили водитель и 28-летний пассажир «Субару», а также пассажиры «Ниссана» – 35-летняя женщина и четырёхлетний ребёнок.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 13 сентября, в селе Турунтаево в столкновении с «Тойотой Премио» пострадали водитель и пассажирка мопеда.
Вечером 13 сентября в больнице в Улан-Удэ скончался водитель, попавший в тройное ДТП в посёлке Солдатский 8 сентября.
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и ребёнок
Происшествия, Фото:
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