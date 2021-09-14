По предварительной информации, виноват водитель легковушки
13 сентября в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Столкнулись легковушка и мопед.
- Около шести часов 48-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением водителя 1986 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель мопеда и его 35-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.
К слову, пострадавший водитель мопеда не имеет водительских прав, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером в больнице в Улан-Удэ скончался водитель, попавший в тройное ДТП 8 сентября.
В Бурятии в ДТП пострадали водитель и пассажирка мопеда
Происшествия, Фото:
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