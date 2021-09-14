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В Улан-Удэ владелицу магазина электронных сигарет обманули мошенники

В Улан-Удэ владелицу магазина электронных сигарет обманули мошенники
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Предпринимательница поверила аферистам из группы с большим числом подписчиков

13 сентября в полицию Улан-Удэ обратилась 33-летняя предпринимательница, владелица точки по продаже электронных сигарет. Она стала жертвой мошенников, сообщили в МВД по Бурятии.

Предпринимательница рассказала, что решила расширить ассортимент электронных сигарет. Увидев в Интернете объявление об их оптовой продаже, по указанной ссылке она перешла в группу в мессенджере. Группа показалась ей убедительной, с большим количеством подписчиков, и улан-удэнка в переписке с менеджером договорилась о поставке.

По условиям сделки, товар должен был прийти на следующий день после оплаты его стоимости. Однако свой заказ женщина так и не получила. А чат с представителем компании оказался удалённым. Так жительница столицы Бурятии лишилась около 20 тысяч рублей.

По признанию потерпевшей, ранее она неоднократно приобретала подобным способом товар для магазина. Однако продавцы оказывались добросовестными.

Ещё одной жертвой подобного обмана стал 32-летний житель Улан-Удэ. В конце августа он на крупном интернет-сайте нашёл объявление о продаже ремкомплектов для кузова самосвала. Мужчина связался с продавцом и заказал четыре комплекта. Цена с учетом скидки составила пять тысяч рублей. Горожанин перевёл деньги, однако заказа так и не дождался.

Полиция просит жителей республики быть бдительными при покупке товаров в Сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября в полицию Улан-Удэ обратился геймер, играющий в мобильную онлайн-игру PUBG MOBILE. Он стал жертвой мошенников при продаже своего «прокачанного» аккаунта.

Ранее улан-удэнка потеряла 15 млн рублей, вложившись в «строительство» на Кипре.



мошенничество

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