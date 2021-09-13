Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков







Всё это время неподалёку стоял взрослый. Но он лишь курил в стороне и не вмешивался в конфликт.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявлений от пострадавших в полицию не поступали.



- В полицию Улан-Удэ поступали сообщения от граждан, ставших очевидцами конфликта, о драке подростков. Туда были направлены сотрудники ППС. Сейчас проводится проверка сообщений, выясняются обстоятельства происшествия, - добавили в министерстве внутренних дел.



Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Улан-Удэ



В апреле в улан-удэнском лицее-интернате



В марте в Иволгинской школе



Всё это время неподалёку стоял взрослый. Но он лишь курил в стороне и не вмешивался в конфликт.В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявлений от пострадавших в полицию не поступали.- В полицию Улан-Удэ поступали сообщения от граждан, ставших очевидцами конфликта, о драке подростков. Туда были направлены сотрудники ППС. Сейчас проводится проверка сообщений, выясняются обстоятельства происшествия, - добавили в министерстве внутренних дел.Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Улан-Удэ школьники устроили массовую драку за гаражами В апреле в улан-удэнском лицее-интернате побили школьника, сломав ему челюсть и нос В марте в Иволгинской школе трое учеников побили одноклассника . Конфликт произошёл между 12-летними мальчиками. Всё произошедшее было снято на видео. В произошедшем также разбиралась полиция.

Вечером 10 сентября в Улан-Удэ произошла массовая потасовка между компаниями молодых людей. На видео, размещённым в Instagram-паблике online_buryatia, запечатлено около 15 человек.Также очевидцы засняли, как парень избивает прижатого к стенке оппонента. Когда молодой человек окончательно перестаёт сопротивляться, его обидчик тащит парня за волосы к своим товарищам. Те продолжают избивать подростка.- Беспредел, блин. 90-е, привет. Зашибись, - комментирует происходящее очевидец.