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Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков

Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков
Происшествия,  Фото:online_buryatia
Под окнами жилых домов дралась большая компания молодых людей

Вечером 10 сентября в Улан-Удэ произошла массовая потасовка между компаниями молодых людей. На видео, размещённым в Instagram-паблике online_buryatia, запечатлено около 15 человек.

Также очевидцы засняли, как парень избивает прижатого к стенке оппонента. Когда молодой человек окончательно перестаёт сопротивляться, его обидчик тащит парня за волосы к своим товарищам. Те продолжают избивать подростка.


- Беспредел, блин. 90-е, привет. Зашибись, - комментирует происходящее очевидец. 

Всё это время неподалёку стоял взрослый. Но он лишь курил в стороне и не вмешивался в конфликт.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявлений от пострадавших в полицию не поступали.

- В полицию Улан-Удэ поступали сообщения от граждан, ставших очевидцами конфликта, о драке подростков. Туда были направлены сотрудники ППС. Сейчас проводится проверка сообщений, выясняются обстоятельства происшествия, - добавили в министерстве внутренних дел.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Улан-Удэ школьники устроили массовую драку за гаражами.

В апреле в улан-удэнском лицее-интернате побили школьника, сломав ему челюсть и нос.

В марте в Иволгинской школе трое учеников побили одноклассника. Конфликт произошёл между 12-летними мальчиками. Всё произошедшее было снято на видео. В произошедшем также разбиралась полиция.

драка дети

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