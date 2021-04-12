Инцидентом с побоями лицеиста заинтересовалась полиция
В лицее-интернате №61 в Улан-Удэ избили девятиклассника. Об этом случае сегодня рассказал подписчик паблика «Аноним 03». По его словам, избивал парень из 11 класса. Отмечается, что пострадавший получил перелом челюсти, повреждение барабанной перепонки, сломанный нос.
- Мальчик лёг спать, а утром ему стало плохо. Увезли в больницу под капельницы. Это случилось неделю назад. А этот 11-классник спокойно ходит по школе и радуется жизни, - написал пользователь.
В МВД подтвердили, что родители мальчика написали заявление в полицию. Инцидентом занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
- Вчера в полицию Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о том, что её сыну нанёс побои один из учащихся лицея-интерната. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Степень тяжести нанесённого ущерба здоровью подростка будет установлена после излечения, – сообщила «Байкал-Daily» начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ Анжелика Ташланова.
В марте в Иволгинской школе трое учеников побили одноклассника. Конфликт произошёл между 12-летними мальчиками. Всё произошедшее было снято на видео. В деле также разбиралась полиция.
В 2019 году в Улан-Удэ подростки жестоко избили парня, который оскорбил в интернете их близкую подругу. 18-летний пострадавший умолял перестать избивать его, но инцидент прекратился только тогда, когда вблизи появился наряд полиции. Здесь также драку снимали на видео.
В Улан-Удэ школьнику сломали челюсть и нос
Происшествия, Фото:
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