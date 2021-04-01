В Улан-Удэ произошла массовая драка подростков

Жители Улан-Удэ обсуждают массовую драку школьников за гаражами. Видео потасовки появилось в Telegram-канале паблика uu_news. На записи подростки устраивают разборки друг с другом: вначале двое из них обмениваются пинками и ударами, затем подключаются ещё несколько мальчиков. Под конец складывается ощущение, что толпа нападает на одного человека. Улан-удэнки, с балкона снимавшие конфликт на видео, кричат, что вызовут полицию. После этого подростки успокаиваются и уходят, однако договариваются, что встретятся сегодня вечером в другом месте.







В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни считают, что это банальная школьная драка, другие резко осуждают подобное поведение:«Так, давайте вам проясню, комментаторы вы наши классные: это не просто толпа гуляющих подростков, на видео драка, местами с запиныванием одного несколькими, с матами, ором и угрозами жизни. И нет, ребята, это не норма. Нечего своими комментариями подобное поощрять. «Мы тоже так в детстве делали»? Нет. Лично меня и моих братьев учили, что всегда можно решить любой конфликт мирным путём, а насилие - дикость. Толпа - штука стихийная, и в подобной ситуации возможно всякое: от толкнуть человека и он, упав, разобьёт нос, до взять кирпич и пробить голову. Мы не в каменном веке живём, чтоб конфликты кулаками решать. Много энергии - нужно идти в тренажёрку и грушу лупить»«Стрелка у пацанов, чё вы»«Хоть мужиками вырастут, а не моргенштернами»«Можно подумать, родители этих детей сами на стрелы не ходили и за гаражами не курили. Я никого не пытаюсь оскорбить, просто это же подростковое детство. Мы так же росли. Что из них вырастет, если они будут шарахаться от каждого шороха и сидеть по домам?»«Да мы сами так гуляли, братва хунхузы, стрелки, битвы»«Да ладно вам, хоть не в тиктоке сидят»«Это разве толпа. Помню на дискотеке в Горсаде в 80-х вот где веселуха была. Да и вообще собраться человек 50 и тряхнуть соседний квартал как здрасьте. А тут смотреть не на что»«Ничего хорошего здесь не вижу! 21 век сейчас, а не 90-е, детей нужно воспитывать! Цивилизованное общество нужно создавать»«Читаю комментарии и прихожу в ужас. Жестокость, агрессия - это норма? Теперь понятно, почему у нас такие дети жестокие вырастают. Стая шакалов. Живут не по закону, а по понятиям. Позор».