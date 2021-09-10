 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

В Бурятии вступил в силу приговор похитителю трёхлетней девочки

В Бурятии вступил в силу приговор похитителю трёхлетней девочки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Похититель пытался доказать, что он не виновен

Осуждённый обжаловал состоявшееся судебное решение, считая себя невиновным в похищении

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о похищении трёхлетней девочки, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили в январе 2021 года в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге она попросила о помощи своего ранее судимого приятеля из Волгоградской области.

Мужчина приехал в Бурятию. Он зашёл в дом и напал на отца девочки с пневматическим пистолетом, угрожая его убить.

- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказывал на допросе задержанный мужчина.



Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где их уже поджидала мать ребёнка.

Однако похитителям не удалось далеко уехать. Автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».


В июне 2021 года Хоринский районный суд вынес в отношении жителя Волгоградской области обвинительный приговор. Суд с учётом наличия особо опасного рецидива назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Осуждённый обжаловал состоявшееся судебное решение, считая себя невиновным в похищении. Верховный суд Бурятии с учётом мнения прокурора доводы апелляционной жалобы оставил без удовлетворения, приговор – без изменения.
похищение человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ зафиксировано два происшествия с трамваями
В Улан-Удэ зафиксировано два происшествия с трамваями
Происшествия, 10.09.2021
Инциденты произошли с разницей в несколько часов
В Бурятии вступил в силу приговор похитителю трёхлетней девочки
В Бурятии вступил в силу приговор похитителю трёхлетней девочки
Происшествия, 10.09.2021
Похититель пытался доказать, что он не виновен
В нацпарке Бурятии задержаны неизвестные с оружием
В нацпарке Бурятии задержаны неизвестные с оружием
Происшествия, 09.09.2021
Нарушители были в нетрезвом виде и представлялись вымышленными именами
В Улан-Удэ осудили продажного экс-сотрудника колонии
В Улан-Удэ осудили продажного экс-сотрудника колонии
Происшествия, 09.09.2021
Сотрудник колонии доставлял заключённым наркотики и телефоны
В Забайкалье спасли мужчину, заблудившегося в лесу
В Забайкалье спасли мужчину, заблудившегося в лесу
Происшествия, 09.09.2021
Потерявшийся сам связался со спасателями
В Бурятии вахтовик пытался обмануть центр занятости
В Бурятии вахтовик пытался обмануть центр занятости
Происшествия, 09.09.2021
Безработный уехал на рыбообработку на Камчатку
В Бурятии вор 1,5 месяца отсиживался в лесу
В Бурятии вор 1,5 месяца отсиживался в лесу
Происшествия, 09.09.2021
Вор сбежал из Улан-Удэ в тарбагатайский лес
Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены
Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены
Происшествия, 09.09.2021
Убийство произошло в присутствии маленького ребёнка
В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
Происшествия, 09.09.2021
Водитель и пассажиры разбежались, испугавшись наказания
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 09.09.2021
Жертва аферистов попался на распространённую схему
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
Происшествия, 09.09.2021
Сотрудник сидел в машине, когда к нему подошёл незнакомец с оружием

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^