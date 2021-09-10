В Бурятии вступил в силу приговор похитителю трёхлетней девочки

Осуждённый обжаловал состоявшееся судебное решение, считая себя невиновным в похищении
Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о похищении трёхлетней девочки, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили в январе 2021 года в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге она попросила о помощи своего ранее судимого приятеля из Волгоградской области.
Мужчина приехал в Бурятию. Он зашёл в дом и напал на отца девочки с пневматическим пистолетом, угрожая его убить.
- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказывал на допросе задержанный мужчина.
Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где их уже поджидала мать ребёнка.
Однако похитителям не удалось далеко уехать. Автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».
В июне 2021 года Хоринский районный суд вынес в отношении жителя Волгоградской области обвинительный приговор. Суд с учётом наличия особо опасного рецидива назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Осуждённый обжаловал состоявшееся судебное решение, считая себя невиновным в похищении. Верховный суд Бурятии с учётом мнения прокурора доводы апелляционной жалобы оставил без удовлетворения, приговор – без изменения.