В Бурятии вступил в силу приговор похитителю трёхлетней девочки









Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где их уже поджидала мать ребёнка.



Однако похитителям не удалось далеко уехать. Автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».



