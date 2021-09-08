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В Улан-Удэ замдиректора комбината по благоустройству обвиняют во взяточничестве

В Улан-Удэ замдиректора комбината по благоустройству обвиняют во взяточничестве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чиновник отправлен под домашний арест

В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ». Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, летом 2018 года в комбинат по благоустройству Улан-Удэ сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили местного жителя для отбывания наказания в виде обязательных работ. Такое наказание ему вынес суд за повторное пьяное вождение.

Мужчину временно приняли на работу уборщиком. Однако спустя некоторое время, не желая отбывать наказание, он обратился к знакомому с просьбой решить вопрос с освобождением.

- Приятель, выступая посредником, встретился с заместителем директора учреждения и, договорившись, передал ему взятку в размере 50 тысяч рублей. Получив вознаграждение, заместитель директора дал поручение подчинённым составить фиктивные табеля учёта отработанного времени обязательных работ и в последующем направить их в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщили в следственном управлении.

На основании представленных подложных документов осуждённый мужчина был снят с учёта, хотя в действительности наказание за в полном объёме фактически не понёс.

Данное преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Справка:

Основной задачей МБУ «Комбинат по благоустройству» является текущее содержание Улан-Удэ, в том числе: ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, работы по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов в летний период. В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.

взятка

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