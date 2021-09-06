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В Бурятии подтоплено более 60 домов и 1100 участков

В Бурятии подтоплено более 60 домов и 1100 участков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вода ушла ещё из нескольких домов

В Бурятии от воды освободились ещё шесть домов. Остаются подтопленными 64 жилых дома и 1171 приусадебный участок. В пункте временного размещения находятся двое взрослых людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

За сутки уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на 13 сантиметров.


На местах ведётся обследование территорий, работают комиссии по оценке ущерба. Идёт откачка воды из подполий жилых домов, расчистка придомовых территорий.

Сегодня в Кяхтинском районе начались работы по просушке домов, освободившихся от воды, расстановка мебели и бытовой техники в домах по местам.

Проводятся подворовые обходы, продолжается подвоз воды, продуктов первой необходимости, а также перевозка людей через подтопленные участки дорог, в том числе, школьников в учебные учреждения.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 168 человек, 59 единиц техники.





подтопление

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