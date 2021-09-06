В Улан-Удэ в ДТП пострадали мама и маленький ребёнок













В результате ДТП пострадали супруга водителя Nissan Note и его маленький ребёнок.



- По предварительным данным, у женщины рваная рана головы, возможно, перелом ключицы. Малолетний ребёнок также пострадал, имеется рана на губах. У Nissan Note сработали подушки безопасности. Это и спасло водителя от повреждений, а супруга и ребёнок сидели на заднем сидении, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.



Из-за аварии на участке дороги образовался огромный затор в обоих направлениях. В результате ДТП пострадали супруга водителя Nissan Note и его маленький ребёнок.- По предварительным данным, у женщины рваная рана головы, возможно, перелом ключицы. Малолетний ребёнок также пострадал, имеется рана на губах. У Nissan Note сработали подушки безопасности. Это и спасло водителя от повреждений, а супруга и ребёнок сидели на заднем сидении, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.Из-за аварии на участке дороги образовался огромный затор в обоих направлениях.













Сегодня утром на улице Солнечная в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. По предварительной информации, водитель Тoyota Wish ехал со стороны бульвара Карла Маркса, приблизившись к парковке кафе, он выкрутил руль влево, не предоставив преимущество автомобилю Nissan Note, который двигался по главной дороге. От удара Nissan Note отбросило на припаркованный Тoyota Land Cruiser Prado.Автомобили получили сильные механические повреждения.