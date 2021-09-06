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Пьяная улан-удэнка устроила в баре «проверку» вымышленной спецслужбы

Пьяная улан-удэнка устроила в баре «проверку» вымышленной спецслужбы
Происшествия,  Фото:сериал "След"
Неадекватная женщина угрожала вызвать полицейских

Пьяная улан-удэнка так хотела попасть в один из городских баров ночью, что заявила о начавшейся проверке ФЭС. Это вымышленная спецслужба, фигурирующая в российском сериале «След» (Федеральная экспертная служба, по сюжету, раскрывает запутанные преступления).

Видео диалога сотрудника заведения с нетрезвой женщиной появилось в Telegram-канале «Бурятия-Онлайн». На записи молодой человек сообщает горожанке о том, что бар закрывается. В свою очередь, она сначала угрожает вызвать полицейских, потом говорит, что пришла с проверкой и является сотрудницей той самой ФЭС.

- Женщина настолько хотела погулять в баре, что решила поугрожать им проверкой от несуществующего органа ФЭС из сериала «След», - подписана запись в Telegram-канале.

Пользователей рассмешило это видео.    

Как сообщал «Байкал-Daily», предприятия общепита сейчас работают до 23 часов. Банкетным залам разрешено работать до полуночи. Сохраняются требования к рассадке посетителей в зале: не более четырёх человек за одним столом, без учёта детей. В банкетных залах и ресторанах запрещена работа танцевальных площадок.

Недавно было принято решение о возобновлении в Бурятии с 4 сентября работы ночных клубов для вакцинированных посетителей. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия». Ночные клубы могут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству присутствующих в зале посетителей в объёме не более 70% от единовременной пропускной способности объекта. 

бар

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