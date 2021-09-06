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Улан-удэнка надеялась на сознательность вора

Улан-удэнка надеялась на сознательность вора
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина дала шанс вору, который стащил её телефон

4 сентября в полицию поступило заявление о краже от 54-летней улан-удэнки, которая летом жила на своей даче в Иволгинском районе. Женщина рассказала, что вечером 31 августа в гостях у соседки по даче сторож товарищества украл её дорогой телефон стоимостью 55 тысяч.

За разговором мужчина незаметно забрал телефон с журнального столика в комнате, когда женщина смотрела телевизор.

Практически сразу она заметила пропажу и на веранде дома догнала уходившего охранника. Однако он ответил, что телефон не брал.

Понадеявшись на сознательность мужчины, несколько дней она ждала возврата имущества. Впрочем, надежды не оправдались, и тогда женщина обратилась в полицию.

56-летнего подозреваемого полицейские задержали в Улан-Удэ. Мужчина признался в краже и объяснил свой поступок состоянием опьянения. Украденный телефон у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража

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