 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

В Бурятии 17-летний парень угнал автомобиль

В Бурятии 17-летний парень угнал автомобиль
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Юный угонщик решил покатать друзей

Рано утром в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в Хоринске. Хозяин машины сообщил, что, выйдя из дома, не обнаружил автомобиль в ограде. Ориентировка на розыск угнанного автомобиля Toyota Hilux была передана патрульным нарядам.

При отработке сотрудники вневедомственной охраны обнаружили угнанный автомобиль и заблокировали его. Был задержан 17-летний водитель, а также пассажиры 17 и 33-лет.

Один из задержанных, 17-летний подросток, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Юноша рассказал, что ночью решил покататься с друзьями. Они проникли в ограду потерпевшего и угнали автомобиль. Машина была открыта, а ключ от неё находился в замке зажигания.

На место был вызван наряд ДПС, которому переданы задержанные для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

угон Росгвардия автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подожгли нежилой дом
В Бурятии подожгли нежилой дом
Происшествия, 06.09.2021
Пожарные боролись с огнём около получаса
Иркутские мошенники обещали помочь с кредитами и присваивали деньги
Иркутские мошенники обещали помочь с кредитами и присваивали деньги
Происшествия, 06.09.2021
Мошенники использовали фотографии реальной сотрудницы банка
В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера
В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера
Происшествия, 06.09.2021
На поиски выехали спасатели и внук пропавшего
В Улан-Удэ двое парней погибли в загоревшейся машине
В Улан-Удэ двое парней погибли в загоревшейся машине
Происшествия, 06.09.2021
За три дня в ДТП в Бурятии погибли пять человек
Жительница Бурятии требовала 500 тысяч с коллеги за оскорбления
Жительница Бурятии требовала 500 тысяч с коллеги за оскорбления
Происшествия, 06.09.2021
Женщина записала на диктофон высказывания экс-коллеги
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
Происшествия, 06.09.2021
Осуждённый мужчина не раз попадался пьяным за рулём
В Бурятии безмасочник ударил полицейского по лицу
В Бурятии безмасочник ударил полицейского по лицу
Происшествия, 05.09.2021
Нарушитель пытался удрать от полицейских
В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков
В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков
Происшествия, 05.09.2021
Ликвидируют последствия паводка почти 200 человек
В Улан-Удэ на улице горел автомобиль
В Улан-Удэ на улице горел автомобиль
Происшествия, 05.09.2021
Густой дым шёл из моторного отсека
Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Происшествия, 05.09.2021
Ещё три человека получили травмы в страшном ДТП
В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
Происшествия, 05.09.2021
Пожарные проникли в горящую квартиру через окно
В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
Происшествия, 05.09.2021
Причиной стала неисправность кабеля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^