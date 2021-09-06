Юный угонщик решил покатать друзей
Рано утром в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в Хоринске. Хозяин машины сообщил, что, выйдя из дома, не обнаружил автомобиль в ограде. Ориентировка на розыск угнанного автомобиля Toyota Hilux была передана патрульным нарядам.
При отработке сотрудники вневедомственной охраны обнаружили угнанный автомобиль и заблокировали его. Был задержан 17-летний водитель, а также пассажиры 17 и 33-лет.
Один из задержанных, 17-летний подросток, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Юноша рассказал, что ночью решил покататься с друзьями. Они проникли в ограду потерпевшего и угнали автомобиль. Машина была открыта, а ключ от неё находился в замке зажигания.
На место был вызван наряд ДПС, которому переданы задержанные для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии 17-летний парень угнал автомобиль
Происшествия, Фото:
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