На поиски выехали спасатели и внук пропавшего
В воскресенье вечером спасателям поступило сообщение о том, что вблизи перевала Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии заблудился сборщик дикоросов.
На поиски мужчины выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели и внук пропавшего искали его в лесу.
Связаться с пропавшим сразу не получилось. Когда до него дозвонилась оператор «Службы-112», выяснилось, что пожилой мужчина уже находился в безопасности. Он вышел из леса самостоятельно и добрался до дома на попутном транспорте, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Специалисты просят: если вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом близким и спасателям.
В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера
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