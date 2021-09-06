В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера

На поиски выехали спасатели и внук пропавшего



В воскресенье вечером спасателям поступило сообщение о том, что вблизи перевала Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии заблудился сборщик дикоросов.



На поиски мужчины выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели и внук пропавшего искали его в лесу.



Связаться с пропавшим сразу не получилось. Когда до него дозвонилась оператор «Службы-112», выяснилось, что пожилой мужчина уже находился в безопасности. Он вышел из леса самостоятельно и добрался до дома на попутном транспорте, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Специалисты просят: если вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом близким и спасателям.

