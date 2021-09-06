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В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера

В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера
Происшествия, 
На поиски выехали спасатели и внук пропавшего

В воскресенье вечером спасателям поступило сообщение о том, что вблизи перевала Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии заблудился сборщик дикоросов.

На поиски мужчины выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели и внук пропавшего искали его в лесу.

Связаться с пропавшим сразу не получилось. Когда до него дозвонилась оператор «Службы-112», выяснилось, что пожилой мужчина уже находился в безопасности. Он вышел из леса самостоятельно и добрался до дома на попутном транспорте, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты просят: если вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом близким и спасателям. 
спасатели пропавшие без вести Лес

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