В Бурятии безмасочник ударил полицейского по лицу

Нарушитель пытался удрать от полицейских



Вечером 22 января в селе Мухоршибирь двое полицейских заметили мужчину, который находился в общественном месте без медицинской маски. Кроме того, он был пьян. Участковые предложили мужчине пройти с ними в больницу для освидетельствования, а после – в отдел полиции для составления протокола.



Однако у мужчины были другие планы на вечер, и он начал убегать от участковых. После недолгого преследования одному из полицейских удалось схватить нарушителя. Но тот продолжал сопротивляться и ударил сотрудника кулаком по лицу.



- Причинено телесное повреждение в виде подкожной гематомы в области скуловой дуги слева размерами 3 х 2 см. После чего полицейский, пресекая противоправные действия, осуществил задержание подсудимого, - говорится в судебных материалах.



Во время следствия мужчину вину признал и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.



С учётом всех представленных доводов, отягчающих и смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



Ранее мужчина уже был судим, он провёл в колонии более пяти лет. Сейчас осуждённый работает разнорабочим и воспитывает четверых малолетних детей.

