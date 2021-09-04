Спасатели продолжают помогать людям
Паводковая обстановка в Кяхтинском районе Бурятии остаётся сложной, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пострадавшим людям продолжают оказываться помощь. Так, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Аэромобильной группировки ГУ МЧС России по республике транспортируют людей и осуществляют доставку необходимых вещей и продуктов.
- Вчера, только спасателями БРПСС, было перевезено 19 человек (в том числе четыре ребёнка) в посёлке Хоронхой и три человека в посёлке Наушки. Также вчера работники спасательной службы доставляли продукты и питьевую воду, вместе с медработниками развозили медикаменты, - отметили в пресс-службе.
На утро 4 сентября в посёлке Наушки в 36 домах вода находится выше уровня пола, также в 125 подпольях домов наблюдается выход грунтовых вод. В посёлке Хоронхой вода выше уровня пола была в пяти домах.
В Кяхтинском районе Бурятии вода в 125 подпольях
Происшествия, Фото:
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