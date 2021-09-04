В Бурятии в ДТП пострадали два водителя

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За рулём одного из автомобилей находился пожилой мужчина



3 сентября в три часа дня в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.



39-летняя водитель автомобиля «Тойота Ипсум», в 500 м. от посёлка Заиграево выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» под управлением 88-летнего водителя.



В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



