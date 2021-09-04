За рулём одного из автомобилей находился пожилой мужчина
3 сентября в три часа дня в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.
39-летняя водитель автомобиля «Тойота Ипсум», в 500 м. от посёлка Заиграево выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» под управлением 88-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП пострадали два водителя
Происшествия, Фото:
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