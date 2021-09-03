Мужчина во время массажа обхватил шею женщины и поворачивал её в разные стороны
Летом этого года в Улан-Удэ пенсионер случайно задушил свою знакомую во время массажа. Парочка выпивала в ограде дома, когда женщина попросила собутыльника сделать ей массаж. Мужчина согласился.
Пенсионер принялся делать ей массаж и обхватил левой рукой шею женщины. Около 5-10 минут он наклонял голову подруги в разные стороны.
- В результате преступной небрежности подсудимого, допущенной во время массажа, потерпевшая через непродолжительный промежуток времени скончалась на месте происшествия от асфиксии, развившейся в результате сдавления органов шеи тупым предметом, - говорится в судебных материалах.
После того, как мужчина осознал, что задушил свою знакомую, он вызвал полицию и признался в содеянном. Также пенсионер заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Сторона обвинения не возражала против особого порядка. Кроме этого, родственник погибшей женщины сам попросил суд назначить обвиняемому более мягкое наказание.
Суд учёл пенсионный возраст, болезненное состояние здоровья подсудимого, положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимости. В итоге суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам ограничения свободы. Пенсионеру нельзя выезжать за пределы города, менять места жительства без оповещения. Также ему нужно ежемесячно отмечаться в УФСИН.
Улан-удэнку задушили во время массажа
Происшествия, Фото:
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