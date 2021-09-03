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Улан-удэнца осудили за призывы к действиям против полиции

Улан-удэнца осудили за призывы к действиям против полиции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину наказали за комментарии «Вконтакте»

В Улан-Удэ мужчина признан виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Улан-удэнец на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» разместил неподобающие комментарии. В них содержались «призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов России и к воспрепятствованию законной деятельности госорганов».

Улан-удэнцу назначено наказание в виде лишения свободы на два года, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и места работы.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.
полиция суд

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