Улан-удэнца осудили за призывы к действиям против полиции

Мужчину наказали за комментарии «Вконтакте»



В Улан-Удэ мужчина признан виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».



Улан-удэнец на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» разместил неподобающие комментарии. В них содержались «призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов России и к воспрепятствованию законной деятельности госорганов».



Улан-удэнцу назначено наказание в виде лишения свободы на два года, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и места работы.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.

