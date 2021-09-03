Улан-удэнца осудили за призывы к действиям против полиции

Мужчину наказали за комментарии «Вконтакте»
В Улан-Удэ мужчина признан виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Улан-удэнец на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» разместил неподобающие комментарии. В них содержались «призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов России и к воспрепятствованию законной деятельности госорганов».
Улан-удэнцу назначено наказание в виде лишения свободы на два года, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и места работы.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.
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Происшествия, Фото:
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