Улан-удэнец выпил уксус, перепутав его с водой

Уксусная эссенция осталась после заготовки огурцов



31-летней улан-удэнец скончался в результате трагического несчастного случая. Мужчина умер в реанимации республиканской клинической больницы в Улан-Удэ 31 августа. В больницу его доставили за пять дней до этого.



По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина жил в Улан-Удэ вместе с женой и дочерью. Вечером 25 августа супруга солила огурцы, после чего оставила стакан с концентрированным уксусом на столе, так как хотела следующим вечером продолжить заготовки. Утром, уходя на работу, женщина забыла предупредить мужа о содержимом стакана.



Днём на кухне мужчина, полагая, что в стакане вода, выпил уксусную эссенцию, в результате чего получил химический ожог пищевода. Он позвонил жене и сообщил о своём состоянии. Женщина вернулась домой, вызвала скорую помощь. Врачи почти пять дней пытались спасти горожанину жизнь, но поражение кислотой внутренних органов оказалось смертельным.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.





