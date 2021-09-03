Уксусная эссенция осталась после заготовки огурцов
31-летней улан-удэнец скончался в результате трагического несчастного случая. Мужчина умер в реанимации республиканской клинической больницы в Улан-Удэ 31 августа. В больницу его доставили за пять дней до этого.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мужчина жил в Улан-Удэ вместе с женой и дочерью. Вечером 25 августа супруга солила огурцы, после чего оставила стакан с концентрированным уксусом на столе, так как хотела следующим вечером продолжить заготовки. Утром, уходя на работу, женщина забыла предупредить мужа о содержимом стакана.
Днём на кухне мужчина, полагая, что в стакане вода, выпил уксусную эссенцию, в результате чего получил химический ожог пищевода. Он позвонил жене и сообщил о своём состоянии. Женщина вернулась домой, вызвала скорую помощь. Врачи почти пять дней пытались спасти горожанину жизнь, но поражение кислотой внутренних органов оказалось смертельным.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
Улан-удэнец выпил уксус, перепутав его с водой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уксусная эссенция осталась после заготовки огурцов
Один мотоциклист погиб, двое госпитализированы
У пьяной девушки, ехавшей за рулём, к тому же не было водительских прав
Молодой человек, сидевший на шее бабушки и матери, винил их же в своих неудачах
На участке дороги установили дополнительные временные знаки
Произошла аварийная ситуация
Автоавария случилась сегодня утром
«Жигули» скатились на стоящий сзади автомобиль
Угонщики-поджигатели были пьяны
На момент преступления они были несовершеннолетними
Они «продавали» ½ доли дома
Автомобиль молодого человека перевернулся после наезда на столб
Мужчина попался на стандартную схему «развода»
Женщины собирались уезжать домой
Заявление в полицию сын пропавшей подал вчера