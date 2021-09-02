В Бурятии угонщики сожгли автомобиль, чтобы избавиться от отпечатков

Угонщики-поджигатели были пьяны



16 августа в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение от 68-летнего местного жителя об угоне его автомобиля. Мужчина накануне вечером оставил машину без сигнализации на парковке возле своего дома, сообщили в МВД по Бурятии.



Прибывшие на место происшествия полицейские угнанный автомобиль нашли недалеко от парковки. В машине выгорел салон.



Оперативники угрозыска нашли и задержали подозреваемых. Им по 32 и 35 лет.



Выяснилось, что ночью пьяные мужчины решили угнать машину, чтобы добраться домой. Один из них разбил окно припаркованного автомобиля и попытался завести его с помощью проводов. Когда у него это не получилось, подельники решили оттолкать машину и попробовать завести её другим способом.



После безуспешных попыток мужчины решили бросить автомобиль. А чтобы уничтожить отпечатки пальцев, они подожгли салон.



Возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых взят под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





