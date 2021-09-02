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В Бурятии угонщики сожгли автомобиль, чтобы избавиться от отпечатков

В Бурятии угонщики сожгли автомобиль, чтобы избавиться от отпечатков
Происшествия,  Фото:pexels.com
Угонщики-поджигатели были пьяны

16 августа в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение от 68-летнего местного жителя об угоне его автомобиля. Мужчина накануне вечером оставил машину без сигнализации на парковке возле своего дома, сообщили в МВД по Бурятии.

Прибывшие на место происшествия полицейские угнанный автомобиль нашли недалеко от парковки. В машине выгорел салон.

Оперативники угрозыска нашли и задержали подозреваемых. Им по 32 и 35 лет.

Выяснилось, что ночью пьяные мужчины решили угнать машину, чтобы добраться домой. Один из них разбил окно припаркованного автомобиля и попытался завести его с помощью проводов. Когда у него это не получилось, подельники решили оттолкать машину и попробовать завести её другим способом.

После безуспешных попыток мужчины решили бросить автомобиль. А чтобы уничтожить отпечатки пальцев, они подожгли салон.

Возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых взят под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


угон Поджог автомобили

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