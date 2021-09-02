Они «продавали» ½ доли дома
С февраля 2014 года по октябрь 2019 года сожители из Улан-УДэ размещали объявления на сайте объявлений и газете о продаже ½ доли дома.
От преступных действий пары пострадало шестеро человек, которые поверили им и передавали в качестве задатка деньги - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей.
Однако ни дома, ни возврата денег покупатели так и не дождались.
Суд действия парочки квалифицировал по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».
Кроме того, с сентября 2019 года по март 2020 года женщина, несмотря на отсутствие разрешения собственника арендуемой ею квартиры, размещала объявления в Сети о сдаче в аренду непринадлежащей ей квартиры и комнаты в ней.
- В результате её преступных действий пострадало два человека, одному из которых причинён материальный ущерб в размере 24 000 рублей, другому – 7 000 рублей, - сообщили в Советском райсуде.
Суд её действия квалифицировал по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».
Осуждённой назначено семь лет в исправительной колонии общего режима, её возлюбленному предстоит отсидеть шесть лет в колонии общего режима.
Также приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Судебный акт первой инстанции не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ сожители обманули покупателей на 2,4 млн
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Жигули» скатились на стоящий сзади автомобиль
Угонщики-поджигатели были пьяны
На момент преступления они были несовершеннолетними
Они «продавали» ½ доли дома
Автомобиль молодого человека перевернулся после наезда на столб
Мужчина попался на стандартную схему «развода»
Женщины собирались уезжать домой
Заявление в полицию сын пропавшей подал вчера
Мужчина получил условный срок
Мужчину неоднократно ловили пьяным за рулём
Мужчина руководил структурным подразделением преступной группировки
Эвакуировались первые семьи
Подтопление зафиксировано в четырёх районах республики, а также в Улан-Удэ
Госавтоинспекция обеспокоена участившимися случаями дорожных происшествий с участием несовершеннолетних
Пара отправилась в поход на пик Черского и исчезла