В Улан-Удэ сожители обманули покупателей на 2,4 млн

Они «продавали» ½ доли дома



С февраля 2014 года по октябрь 2019 года сожители из Улан-УДэ размещали объявления на сайте объявлений и газете о продаже ½ доли дома.



От преступных действий пары пострадало шестеро человек, которые поверили им и передавали в качестве задатка деньги - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей.



Однако ни дома, ни возврата денег покупатели так и не дождались.



Суд действия парочки квалифицировал по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».



Кроме того, с сентября 2019 года по март 2020 года женщина, несмотря на отсутствие разрешения собственника арендуемой ею квартиры, размещала объявления в Сети о сдаче в аренду непринадлежащей ей квартиры и комнаты в ней.



- В результате её преступных действий пострадало два человека, одному из которых причинён материальный ущерб в размере 24 000 рублей, другому – 7 000 рублей, - сообщили в Советском райсуде.



Суд её действия квалифицировал по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».



Осуждённой назначено семь лет в исправительной колонии общего режима, её возлюбленному предстоит отсидеть шесть лет в колонии общего режима.



Также приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Судебный акт первой инстанции не вступил в законную силу.

