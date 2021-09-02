Пригород Улан-Удэ продолжает топить









Сегодня ночью, 2 сентября, жители ДНТ «Рубин» по улице Уланская в селе Исток Иволгинского района Бурятии своими силами делали насыпи. Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.



- Вода уже подступила. Люди делают ограждение в виде бортиков, насыпей, - говорит автор видео.









Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввёл режим ЧС в двух подтопляемых садовых товариществах . Режим ЧС введён в границах СОНТ «Судостроитель»: ул. Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная, а также в СНТ «Весна» - в тех жилых домах, где вода поднялась выше пола.

Уровень Селенги в Улан-Удэ продолжает расти. За последние сутки река поднялась сразу на 19 сантиметров. На утро 2 сентября уровень реки составляет 262 см. Вода уже на 32 сантиметра вышла на пойму. Ожидается, что в ближайшие сутки подъём уровня воды продолжится. Отметим, критической отметкой в реке Селенга считается 330 см.В пригородной Нижнеиволгинской школе отменили занятия. На базе школы развернули пункт временного размещения для пострадавших от паводка, сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».Работать пункт будет до стабилизации ситуации с выходом реки Селенга на пойму. По последним данным, здесь разместились две семьи, всего восемь человек: двое взрослых и шесть детей.Родные людей, живущих в подтопляемом Поселье, помогают близким людям выбраться. Так, девушка рассказала, что ночью приехала за родственниками, подъехать к калитке не смогла. В подполье высокий уровень воды. Видео ночной эвакуации опубликовали в паблике online_buryatia.