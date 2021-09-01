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В Улан-Удэ переулок Намжила Нимбуева подвергся вандализму

В Улан-Удэ переулок Намжила Нимбуева подвергся вандализму
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестные вандалы повредили резной указатель

В переулке Намжила Нимбуева в центре Улан-Удэ вандалы повредили резной указатель. Судя по всему, баловались в этом месте молодые люди.

Депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков сообщил, что там есть камера и, скорее всего, ребят найдут.

«С другой стороны, то, что за два года, это первый такой случай - это же чудо. Я, к стыду своему, ждал хулиганства пораньше. Ничего страшного – поправим», - добавил он.

На фото видно, как указатель опасно накренился.



Открытие переулка, находящегося между зданием Народного Хурала и домом № 63 по улице Ленина, состоялось в 2019 году 11 июня, в день рождения бурятского поэта. Каменные стены украсили строки стихотворений Намжила Нимбуева и авторские рисунки по мотивам его произведений. Одну из стен расписал известный художник Зорикто Доржиев.

Распоряжение о присвоении переулку имени Намжила Нимбуева и внесении его в адресный реестр подписал нынешний мэр, тогда ещё и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков после письменного обращения инициатора и активного участника реализации проекта Сергея Бурдикова.




вандализм

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