В Улан-Удэ переулок Намжила Нимбуева подвергся вандализму

В переулке Намжила Нимбуева в центре Улан-Удэ вандалы повредили резной указатель. Судя по всему, баловались в этом месте молодые люди.
Депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков сообщил, что там есть камера и, скорее всего, ребят найдут.
«С другой стороны, то, что за два года, это первый такой случай - это же чудо. Я, к стыду своему, ждал хулиганства пораньше. Ничего страшного – поправим», - добавил он.
На фото видно, как указатель опасно накренился.
Открытие переулка, находящегося между зданием Народного Хурала и домом № 63 по улице Ленина, состоялось в 2019 году 11 июня, в день рождения бурятского поэта. Каменные стены украсили строки стихотворений Намжила Нимбуева и авторские рисунки по мотивам его произведений. Одну из стен расписал известный художник Зорикто Доржиев.
Распоряжение о присвоении переулку имени Намжила Нимбуева и внесении его в адресный реестр подписал нынешний мэр, тогда ещё и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков после письменного обращения инициатора и активного участника реализации проекта Сергея Бурдикова.