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«Было жутко»: Жители Бурятии почувствовали подземные толчки

«Было жутко»: Жители Бурятии почувствовали подземные толчки
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение особенно хорошо ощутили жители посёлков на Байкале

Сегодня, 23 августа, ранним утром жители Бурятии и Иркутской области почувствовали толчки землетрясения.

На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН сообщается, что подземные толчки силой 2-4 балла ощутили в 4.36 часов жители Иркутской области. Это следующие населённые пункты: Ангарск 3-4 балла; Белореченский, Усолье-Cибирское, Сосновка, Шелехов, Иркутск 3 балла; Черемхово 2-3 балла; Чистые Ключи 2 балла. Эпицентр землетрясения находился в районе озера Хубсугул в Монголии.

Также ощутили толчки и в Кабанском районе Бурятии, и в Улан-Удэ.

Сейчас пользователи в Бурятии делятся впечатлениями и пишут в соцсети следующее:

«Энхалук, прямо тряхнуло!»
«Сосновый - да!»
«У меня так телевизор хорошо пошатнулся»
«Шишковку тряхнуло»
«Байкал злится»
«Слышала гул… Даже попугай по всей клетке летал от страха»
«Новый Энхалук, Байкал, трясло прилично»
«Да, трясло! Сухая, Байкал»
«На Байкале было жутко»
«Сухая, Кабанский район, очень жутко протрясло.... Мурашки по коже до сих пор»

Как передаёт ТАСС, на озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией продолжается афтершоковая активность после сильного землетрясения, которое произошло 12 января. Его магнитуда составила 6,5, мощность в эпицентре - 8,7 балла. Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева 4 августа сообщила, что зафиксировано более 20 тыс. повторных подземных толчков, и они могут продолжаться не менее года.

Хубсугул относится к Байкальской рифтовой зоне, для которой характерна высокая сейсмоактивность. По мнению учёных, землетрясение в Монголии могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на озере Байкал 21 сентября 2020 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии также ощущали толчки в конце июля. Согласно данным на сайте Байкальского СО РАН, землетрясение было зафиксировано в 9.12 по местному времени. Эпицентр находился также в соседней Монголии.

землетрясение

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