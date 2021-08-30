Сгорело помещение, где хранились лечебные травы
29 августа произошёл пожар на территории дацана в селе Курумкан. Сообщение пожарные получили в 8.35.
На тушение выехала пожарная часть № 32. На момент их прибытия горела крыша здания, веранда и сарай, сообщает в группе «Курумкан-инфо.24/7».
В результате пожара сгорела крыша, веранда и сарай. Здание представляет собой помещение, где производилась дробилка лечебных трав и их хранение.
Причина пожара выясняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года вблизи улуса Алан в Хоринском районе Бурятии сгорел дуган дацана. Из горящего здания люди спасали религиозные ценности.
В июле 2020 года в селе Эгита Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в столовой дацана.
В феврале 2018 года на территории одного из старейших дацанов Бурятии – Сартуул-Булагского дацана в селе Оёр Джидинского района – сгорел один из дуганов.
Пожар происходил и на территории Иволгинского дацана, было это ещё в 2015-м году. Тогда вспыхнул корпус Буддийского университета.
В Бурятии произошёл пожар на территории дацана
Происшествия, Фото:
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