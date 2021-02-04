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В Бурятии сгорел дуган в дацане

В Бурятии сгорел дуган в дацане
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Люди спасали из горящего дугана религиозные ценности

Вечером 3 февраля вблизи улуса Алан в Хоринском районе Бурятии произошёл пожар на территории дацана.

Ближайшая пожарная часть находится в 35 км. На момент прибытия пожарных горели крыша дугана и пристроенная к нему котельная. Из горящего здания люди спасали религиозные ценности.

- К ликвидации пожара были привлечены силы трех пожарных частей из сёл Хоринск, Верхние Тальцы и Кижинга, а также жители и добровольцы улуса Алан, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


Огонь уничтожил котельную, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 кв. м.

- Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования, - отметили в агентстве ГО и ЧС.

Другой дуган, расположенный на территории дацана, не пострадал.

По предварительным данным, пожар не повлияет на проведение религиозных мероприятий.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2020 года в селе Эгита Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в столовой дацана.

В феврале 2018 года на территории одного из старейших дацанов Бурятии – Сартуул-Булагского дацана в селе Оёр Джидинского района – сгорел один из дуганов.

Пожар происходил и на территории Иволгинского дацана, было это ещё в 2015-м году. Тогда вспыхнул корпус Буддийского университета.

Осенью 2020-го во время грозы молния ударила в колокольню православного храма в селе Сотниково, в результате чего произошёл взрыв.


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