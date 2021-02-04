В Бурятии сгорел дуган в дацане

Вечером 3 февраля вблизи улуса Алан в Хоринском районе Бурятии произошёл пожар на территории дацана.
Ближайшая пожарная часть находится в 35 км. На момент прибытия пожарных горели крыша дугана и пристроенная к нему котельная. Из горящего здания люди спасали религиозные ценности.
- К ликвидации пожара были привлечены силы трех пожарных частей из сёл Хоринск, Верхние Тальцы и Кижинга, а также жители и добровольцы улуса Алан, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь уничтожил котельную, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 кв. м.
- Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования, - отметили в агентстве ГО и ЧС.
Другой дуган, расположенный на территории дацана, не пострадал.
По предварительным данным, пожар не повлияет на проведение религиозных мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2020 года в селе Эгита Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в столовой дацана.
В феврале 2018 года на территории одного из старейших дацанов Бурятии – Сартуул-Булагского дацана в селе Оёр Джидинского района – сгорел один из дуганов.
Пожар происходил и на территории Иволгинского дацана, было это ещё в 2015-м году. Тогда вспыхнул корпус Буддийского университета.
Осенью 2020-го во время грозы молния ударила в колокольню православного храма в селе Сотниково, в результате чего произошёл взрыв.