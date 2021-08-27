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В Бурятии вода зашла в подвалы 26 жилых домов

В Бурятии вода зашла в подвалы 26 жилых домов
Происшествия,  Фото:страница Доры Хамагановой
В Тункинском районе река вышла из русла

Река Тунка вышла из основного русла. Вода зашла в подвалы 26 домов жителей микрорайона Затунка в селе Тунка. Также пострадали покосы жителей микрорайона. Об этом сегодня сообщила Дора Хамаганова, пресс-секретарь администрации Тункинского района.


С 20 августа глава Тункинского района Бурятии Чингис Маншеев и администрация района ввели режим повышенной готовности.

- В данный момент ведём переговоры с подрядчиками «Регионавтодор» и ООО «Байкал», чтобы они пересмотрели параметры строящегося моста, из-за недочётов в проектно-сметной документации, изменили направление обходной дороги, установили трубы более широкого диаметра, для беспрепятственного прохода вод реки Тунка. Будут разрабатываться меры по восстановлению сообщения микрорайона Затунка, поиску источников финансирования для выплаты компенсаций жителям, в чьих подвальных помещениях стоят грунтовые воды. Угрозы жизни и здоровью жителям пока не наблюдается, - рассказал Чингис Маншеев.

В паблике tunkaonline днём ранее сообщалось, что администрация села Тунка и подрядчик ООО «Байкал» продолжили работы по водоотведению.

- Расширена траншея, сделана протока. Для отвода воды от жилого дома вырыта канава, по направлению к руслу реки Тунка. Вода спадает, но медленно, из-за большого количества накопленной воды, стекающей с горных массивов. Заметный спад воды будет виден завтра, если не будет осадков. Угрозы жизни и здоровью жителям микрорайона Затунка пока нет, - говорилось в сообщении районной администрации.


река подтопление

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