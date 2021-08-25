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Дело о взятке экс-сотрудника Читинской таможни ушло в суд

Дело о взятке экс-сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Таможенник сам предложил дать ему взятку

Бывший старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, в феврале 2020 года во время таможенного осмотра овощей из Китая сотрудник выявил несоответствие реальной даты сбора урожая, а также фактического веса товара дате и весу, заявленным юридическим лицом в декларациях на товар.

Зная, что это повлечёт за собой привлечение юридического лица к административной ответственности, а простой овощей может повлиять на их качество, таможенник «нашёл» выход из положения. Он предложил представителю декларанта передать ему взятку в сумме пять и десять тысяч рублей соответственно. Деньги он в итоге получил.

В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в адрес начальника Читинской таможни внесено представление об устранении нарушений таможенного законодательства и закона о службе в таможенных органах. Взяточник уволился из таможенных органов, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
взятка Таможня

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