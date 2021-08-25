СМИ: Бурятские врачи раздавали справки на оружие психбольным и наркоманам

В Бурятии началась глобальная проверка медицинских комиссий из-за ряда липовых справок



Глобальная проверка медицинских комиссий началась в Бурятии. Там разыскивают врачей, которые нелегально и в массовом порядке выдавали справки на оружие тем, кому по идее запрещено иметь даже травматические пистолеты. Речь идёт о стоящих на учёте в псих- и наркодиспансерах. Новостной сюжет об этом представил телеканал РЕН ТВ.



- На этот день у десятка человек уже изъяли ружья и боеприпасы, хотя каждому из них на основе липовых справок удалось получить настоящее разрешение, - сообщает корреспондент РЕН ТВ.



В новостном выпуске показали охотника со стажем из Бурятии. Он неохотно показал свой домашний арсенал: старые ружья – для охоты, пистолет – для самообороны, а затем разрешение на оружие. При этом мужчина сильно нервничает, ведь, как выяснилось, право он получил незаконно. Произошёл следующий диалог:



— На учёте состоите?

– Как?

– В наркологическом диспансере.

– Не состою. Что я там забыл?



У офицеров другая информация. Сотрудники знакомят хитрого пенсионера с заключением нарколога, где чёрным по белому написано, что он состоит на учёте в диспансере, причем уже четыре года. Охотник, видимо, осознавая ответственность, постепенно начинает рассказывать уже другую историю:



— Сын трагически погиб. Напился и попал.

– Пришла информация из диспансера. Вас поставили на учёт. Это когда было? В 16-м году?

– Да.



Показали в сюжете РЕН ТВ ещё одного любителя стрельбы. Причём его коллекция куда богаче. Гладкоствольные, нарезные, с оптикой и без. Богатый ассортимент ружей. И ещё десятки патронов. Всё это хранит у себя дома, причем официально бывший пациент наркоклиники. Хотя сам коммерсант в страсти к алкоголю признаваться не спешит.



— В диспансере я не состою. Не надо так со мной разговаривать.

— Нам наркодиспансер даёт заключение, что вы с 2018 года состоите на учёте с употреблением каннабиноидных средств.



Он проходил медкомиссию — этому есть подтверждение — а значит, врачи должны были общаться с ним, изучить историю заболеваний. Стражи порядка перепроверяют бумаги, но признаков подделки в документах не находят. Лицензия и справки подлинные, но сотрудники Росгвардии всё равно обязаны забрать оружие.



- Эти лица стоят на учёте либо в псих-, либо в наркодиспансере. Мы работаем по подтверждённой информации. Все документы будут аннулированы, оружие сдано на временное хранение, — рассказал врио начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Бурятии Иван Лоскутников.



Непонятно, а как человек, который употреблял наркотики, вообще получил разрешение на оружие? Найти ответ предстоит уже следователям. В частности, выяснить, откуда взялись справки с подложными данными и, главное, кто их выдал. Пока версий две. Первая — это банальная халатность, а вторая — преступный умысел: безответственные доктора решили заработать на продаже заключений медкомиссии, заключается в сюжете РЕН ТВ.





