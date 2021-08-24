Волка выследили охотники
Как сообщал «Байкал-Daily», в окрестностях села Тодогто в Заиграевском районе Бурятии сегодня утром местные жители заметили волка. Как выяснилось, он сделал подкоп, пробрался в ограду и загрыз телёнка.
На поиски волка отправились охотники.
Вскоре в группе «Заиграево-инфо. 24/7» сообщили, что волка поймали всё в том же селе Тодогто. Хищника застрелили охотники.
В Бурятии застрелили волка, загрызшего телёнка
Происшествия, Фото:
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