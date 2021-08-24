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В Бурятии застрелили волка, загрызшего телёнка

В Бурятии застрелили волка, загрызшего телёнка
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
Волка выследили охотники

Как сообщал «Байкал-Daily», в окрестностях села Тодогто в Заиграевском районе Бурятии сегодня утром местные жители заметили волка. Как выяснилось, он сделал подкоп, пробрался в ограду и загрыз телёнка.

На поиски волка отправились охотники.

Вскоре в группе «Заиграево-инфо. 24/7» сообщили, что волка поймали всё в том же селе Тодогто. Хищника застрелили охотники.
волки

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