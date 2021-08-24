Волк сделал подкоп во двор дома
В окрестностях села Тодогто в Заиграевском районе Бурятии волк задрал телёнка, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7». Этого волка местные жители заметили утром 24 августа, сообщили в администрации посёлка Онохой.
Как выяснилось, волк сделал подкоп по улице Новая и загрыз телёнка.
Местных жителей просят не выпускать детей на улицу, не оставлять без присмотра и закрыть домашний скот.
Поиском хищника занимаются охотники.
В Бурятии волк пришёл в село и загрыз телёнка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волк сделал подкоп во двор дома
Виновник трагедии заключен под стражу
Женщину госпитализировали в больницу
Наркопритон устроил 34-летний мужчина
В республике назвали количество дружинников
Водитель грузовика выезжал в Китай
Власть, 24.08.2021
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало
Мужчин было плохо видно на дороге в темноте
Приятели погибшего туриста два дня находились рядом с его телом
Произошедшим занялась прокуратура
Мошенников из Бурятии этапировали в Москву
Осуждённые сбежали, выпрыгнув из окон на матрас
Мошенник получил четыре года колонии особого режима
Взрывотехники не нашли подозрительных предметов
Мужчины познакомились в социальных сетях и решили встретиться