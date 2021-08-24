В Бурятии волк пришёл в село и загрыз телёнка

Волк сделал подкоп во двор дома



В окрестностях села Тодогто в Заиграевском районе Бурятии волк задрал телёнка, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7». Этого волка местные жители заметили утром 24 августа, сообщили в администрации посёлка Онохой.



Как выяснилось, волк сделал подкоп по улице Новая и загрыз телёнка.



Местных жителей просят не выпускать детей на улицу, не оставлять без присмотра и закрыть домашний скот.



Поиском хищника занимаются охотники.





