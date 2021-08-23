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В Улан-Удэ сообщения о минировании оказались ложными

В Улан-Удэ сообщения о минировании оказались ложными
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взрывотехники не нашли подозрительных предметов

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в экстренные службы Улан-Удэ поступил сигнал о минировании торговой базы «Фортуна», ТРЦ Galaxy, «Пионер» и детского сада «Бибигон».

Сотрудники, посетители и воспитанники дошкольного учреждения были эвакуированы. На объекты выезжали группы разминирования ОМОН Росгвардии по Бурятии.

- Осмотрено четыре объекта. В ходе осмотров взрывотехниками подозрительных предметов, представляющих угрозу безопасности, не обнаружено, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В августе это уже не первый случай вызовов взрывотехников. Так 9 и 10 августа проверялись сообщения о минировании нескольких школ и детсадов. Все сигналы также оказались ложными.


Росгвардия

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