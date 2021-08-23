Юноша находился в неадекватном состоянии
Вчера, 22 августа спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы не дали 16-летнему парню совершить непоправимый поступок. Об этом рассказали в управлении по ЧС.
Молодой человек грозился совершить самоубийство в девятиэтажке на проспекте Строителей. Спасатели прибыли на место около 22 часов.
Юноша угрожал суицидом, будучи в неадекватном состоянии.
Спасатель помог ему и не дал покончить с собой. Затем молодого человека передали сотрудникам полиции.
Спасательная операция продлилась час и две минуты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа в Улан-Удэ спасли от суицида парня и девушку.
В Улан-Удэ подростка спасли от суицида
Происшествия, Фото:
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