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В Улан-Удэ подростка спасли от суицида

В Улан-Удэ подростка спасли от суицида
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юноша находился в неадекватном состоянии

Вчера, 22 августа спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы не дали 16-летнему парню совершить непоправимый поступок. Об этом рассказали в управлении по ЧС.

Молодой человек грозился совершить самоубийство в девятиэтажке на проспекте Строителей. Спасатели прибыли на место около 22 часов.

Юноша угрожал суицидом, будучи в неадекватном состоянии.

Спасатель помог ему и не дал покончить с собой. Затем молодого человека передали сотрудникам полиции.

Спасательная операция продлилась час и две минуты.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа в Улан-Удэ спасли от суицида парня и девушку.


спасатели

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