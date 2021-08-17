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В Бурятии «чёрный» лесоруб забился в кусты

В Бурятии «чёрный» лесоруб забился в кусты
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Двое мужчин тайком рубили деревья ночью

Во время ночного рейдового патрулирования лесов Бичурского района Бурятии сотрудники Буйского лесничества обнаружили свежие следы трактора.

Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Вскоре, они обнаружили трактор, который грузил вырубленные деревья в Mitsubishi Canter. Заметив лесников, водитель трактора поспешил скрыться, но сотрудники лесничества на ходу остановили трактор и не дали ему уйти.

При осмотре места рубки лесники нашли ещё одного мужчину, который прятался в кустах.

Оказалось, что это подельник первого задержанного мужчины и водитель грузового автомобиля. Он потерял ключи от машины и принялся искать их, а когда услышал, что приехали лесники, испугался и спрятался в кустах.


В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить около семи кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 200 тысяч рублей.

Незаконно уничтожили деревья жители Улан-Удэ и улуса Нарин-Заган Бичурского района.

В отношении мужчин составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела. Незаконно вырубленная древесина была изъята, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



черные лесорубы

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