В Бурятии «чёрный» лесоруб забился в кусты

Оказалось, что это подельник первого задержанного мужчины и водитель грузового автомобиля. Он потерял ключи от машины и принялся искать их, а когда услышал, что приехали лесники, испугался и спрятался в кустах.





В отношении мужчин составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела. Незаконно вырубленная древесина была изъята, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.







Во время ночного рейдового патрулирования лесов Бичурского района Бурятии сотрудники Буйского лесничества обнаружили свежие следы трактора.Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Вскоре, они обнаружили трактор, который грузил вырубленные деревья в Mitsubishi Canter. Заметив лесников, водитель трактора поспешил скрыться, но сотрудники лесничества на ходу остановили трактор и не дали ему уйти.При осмотре места рубки лесники нашли ещё одного мужчину, который прятался в кустах.В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить около семи кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 200 тысяч рублей.Незаконно уничтожили деревья жители Улан-Удэ и улуса Нарин-Заган Бичурского района.