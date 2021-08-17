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СМИ: Уроженцев Бурятии задержали после стрельбы в Петербурге

СМИ: Уроженцев Бурятии задержали после стрельбы в Петербурге
Происшествия,  Фото:pexels.com
Стрельба произошла на набережной Мойки

Ночью на 16 августа в Центральном районе Санкт-Петербурга в полицию поступило сообщение о стрельбе. Женщина рассказала, что на набережной реки Мойки, 31, слышны выстрелы. Об инциденте сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские задержали двоих уроженцев Бурятии 33 и 28 лет. У подозреваемых в стрельбе изъяли пистолет Glock 17, два патрона, две гильзы.

- Правоохранители выяснили, что пистолет является списанным охолощённым оружием с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия, - уточняют «Невские новости».

Проводится проверка.


стрельба

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