Машина вспыхнула ранним утром
В паблике «Аноним 03» появились фото сгоревшего автомобиля «Ока». Машина полностью выгорела на тротуаре для пешеходов на проспекте Победы в Улан-Удэ.
Пользователи строят догадки, что же произошло. «Стопхам сжёг, нечего по тротуару ездить и парковаться», «Карма настигла», - поделились мнением подписчики.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл ранним утром 16 августа. Сообщение о загорании поступило на центральный пункт пожарной связи около пяти часов утра.
К месту пожара был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №1.
- На момент прибытия пожарных к месту вызова автомобиль горел полностью. Пять минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации очага на площади 3 кв. м. Всего на тушение привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительная причина пожара – не поджог, а неосторожное обращение с огнём.
Пострадавших нет.
В центре Улан-Удэ на тротуаре сгорела «Ока»
Происшествия, Фото:
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