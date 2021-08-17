 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 августа

16 августа

Популярное

В центре Улан-Удэ на тротуаре сгорела «Ока»

В центре Улан-Удэ на тротуаре сгорела «Ока»
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Аноним 03"
Машина вспыхнула ранним утром

В паблике «Аноним 03» появились фото сгоревшего автомобиля «Ока». Машина полностью выгорела на тротуаре для пешеходов на проспекте Победы в Улан-Удэ.

Пользователи строят догадки, что же произошло. «Стопхам сжёг, нечего по тротуару ездить и парковаться», «Карма настигла», - поделились мнением подписчики.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл ранним утром 16 августа. Сообщение о загорании поступило на центральный пункт пожарной связи около пяти часов утра.

К месту пожара был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №1.

- На момент прибытия пожарных к месту вызова автомобиль горел полностью. Пять минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации очага на площади 3 кв. м. Всего на тушение привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина пожара – не поджог, а неосторожное обращение с огнём.

Пострадавших нет.
пожар автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка не дала себя ограбить
Улан-удэнка не дала себя ограбить
Происшествия, 17.08.2021
Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Бурятии в ночном ДТП погибла 20-летняя девушка
В Бурятии в ночном ДТП погибла 20-летняя девушка
Происшествия, 17.08.2021
Аварию устроила девушка, не имеющая водительских прав
В Чите водитель скорой помощи задержал насильника
В Чите водитель скорой помощи задержал насильника
Происшествия, 17.08.2021
Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики
В Бурятии по вине мотоциклиста тяжело пострадала его дочь
В Бурятии по вине мотоциклиста тяжело пострадала его дочь
Происшествия, 17.08.2021
В ДТП попал мужчина, собравший самодельный мотоцикл
В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 17.08.2021
Инцидентом заинтересовалась прокуратура 
В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
Происшествия, 16.08.2021
Нарушитель не имел разрешения на ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
Происшествия, 16.08.2021
Рептилию поймали и увезли в дикую природу
В Иркутской области лесничий попался на взятке
В Иркутской области лесничий попался на взятке
Происшествия, 16.08.2021
Взятка предназначалась за информирование и покровительство  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^