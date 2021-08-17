В центре Улан-Удэ на тротуаре сгорела «Ока»

Происшествия, Фото: опубликовано в "Аноним 03"

Машина вспыхнула ранним утром



В паблике «Аноним 03» появились фото сгоревшего автомобиля «Ока». Машина полностью выгорела на тротуаре для пешеходов на проспекте Победы в Улан-Удэ.



Пользователи строят догадки, что же произошло. «Стопхам сжёг, нечего по тротуару ездить и парковаться», «Карма настигла», - поделились мнением подписчики.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл ранним утром 16 августа. Сообщение о загорании поступило на центральный пункт пожарной связи около пяти часов утра.



К месту пожара был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №1.



- На момент прибытия пожарных к месту вызова автомобиль горел полностью. Пять минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации очага на площади 3 кв. м. Всего на тушение привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина пожара – не поджог, а неосторожное обращение с огнём.



Пострадавших нет.

