Улан-удэнка не дала себя ограбить

Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
Грабеж произошёл в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ. Женщина стояла на улице возле многоэтажного дома, когда почувствовала, как из пакета неизвестный мужчина пытается вытащить кошелёк.
Женщина резко дёрнула пакет, и преступник убежал.
Пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию. Прибывшим на место росгвардейцам, она описала приметы грабителя.
- В ходе отработки территории мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны на соседней улице. Мужчина пояснил, что его привлёк кошелёк, который лежал сверху на вещах в пакете, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный 1976 года рождения был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Происшествия, Фото:
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