Улан-удэнка не дала себя ограбить

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны



Грабеж произошёл в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ. Женщина стояла на улице возле многоэтажного дома, когда почувствовала, как из пакета неизвестный мужчина пытается вытащить кошелёк.



Женщина резко дёрнула пакет, и преступник убежал.



Пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию. Прибывшим на место росгвардейцам, она описала приметы грабителя.



- В ходе отработки территории мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны на соседней улице. Мужчина пояснил, что его привлёк кошелёк, который лежал сверху на вещах в пакете, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный 1976 года рождения был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

