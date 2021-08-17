 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 августа

16 августа

Популярное

Улан-удэнка не дала себя ограбить

Улан-удэнка не дала себя ограбить
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны

Грабеж произошёл в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ. Женщина стояла на улице возле многоэтажного дома, когда почувствовала, как из пакета неизвестный мужчина пытается вытащить кошелёк.

Женщина резко дёрнула пакет, и преступник убежал.

Пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию. Прибывшим на место росгвардейцам, она описала приметы грабителя.

- В ходе отработки территории мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны на соседней улице. Мужчина пояснил, что его привлёк кошелёк, который лежал сверху на вещах в пакете, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный 1976 года рождения был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
грабеж Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка не дала себя ограбить
Улан-удэнка не дала себя ограбить
Происшествия, 17.08.2021
Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Бурятии в ночном ДТП погибла 20-летняя девушка
В Бурятии в ночном ДТП погибла 20-летняя девушка
Происшествия, 17.08.2021
Аварию устроила девушка, не имеющая водительских прав
В Чите водитель скорой помощи задержал насильника
В Чите водитель скорой помощи задержал насильника
Происшествия, 17.08.2021
Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики
В Бурятии по вине мотоциклиста тяжело пострадала его дочь
В Бурятии по вине мотоциклиста тяжело пострадала его дочь
Происшествия, 17.08.2021
В ДТП попал мужчина, собравший самодельный мотоцикл
В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 17.08.2021
Инцидентом заинтересовалась прокуратура 
В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
Происшествия, 16.08.2021
Нарушитель не имел разрешения на ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
Происшествия, 16.08.2021
Рептилию поймали и увезли в дикую природу
В Иркутской области лесничий попался на взятке
В Иркутской области лесничий попался на взятке
Происшествия, 16.08.2021
Взятка предназначалась за информирование и покровительство  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^