 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 августа

16 августа

Популярное

В Улан-Удэ работник СТО сдал на разборку машину клиента

В Улан-Удэ работник СТО сдал на разборку машину клиента
Происшествия,  Фото:pexels.com
Работника СТО отправили в колонию

41-летний ранее судимый житель Улан-Удэ предстал перед судом за преступления, совершённые на работе в СТО.

В августе 2019 года мужчина из автомобиля, находящегося на станции технического обслуживания, где он работал, стащил чужое имущество. Ущерб составил 8,7 тысяч рублей.

Кроме того, в августе 2019 года он угнал автомобиль, который владелец оставил на СТО для ремонта. Угнанный автомобиль он сдал на разборку. Ущерб составил 294 тысячи рублей.

По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.

Приговор пытались обжаловать.

- Однако апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
угон кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 17.08.2021
Инцидентом заинтересовалась прокуратура 
В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
Происшествия, 16.08.2021
Нарушитель не имел разрешения на ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
Происшествия, 16.08.2021
Рептилию поймали и увезли в дикую природу
В Иркутской области лесничий попался на взятке
В Иркутской области лесничий попался на взятке
Происшествия, 16.08.2021
Взятка предназначалась за информирование и покровительство  
Жительница Бурятии стала жертвой мошенника-«иностранца»
Жительница Бурятии стала жертвой мошенника-«иностранца»
Происшествия, 16.08.2021
Женщина лишилась почти четверти миллиона рублей
Два пассажира хулиганили на борту самолёта из Москвы в Иркутск
Два пассажира хулиганили на борту самолёта из Москвы в Иркутск
Происшествия, 16.08.2021
Мужчины выражались грубой нецензурной бранью
В Бурятии нашли тела двух утонувших
В Бурятии нашли тела двух утонувших
Происшествия, 16.08.2021
Один утонул в реке, другом – в Гусином озере
За год в Бурятии в ДТП погибли 33 пешехода
За год в Бурятии в ДТП погибли 33 пешехода
Происшествия, 16.08.2021
В Бурятии стартует всероссийская социальная кампания, посвящённая безопасности пешеходов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^