В Улан-Удэ работник СТО сдал на разборку машину клиента

Работника СТО отправили в колонию



41-летний ранее судимый житель Улан-Удэ предстал перед судом за преступления, совершённые на работе в СТО.



В августе 2019 года мужчина из автомобиля, находящегося на станции технического обслуживания, где он работал, стащил чужое имущество. Ущерб составил 8,7 тысяч рублей.



Кроме того, в августе 2019 года он угнал автомобиль, который владелец оставил на СТО для ремонта. Угнанный автомобиль он сдал на разборку. Ущерб составил 294 тысячи рублей.



По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.



Приговор пытались обжаловать.



- Однако апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

