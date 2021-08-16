В Бурятии машина повисла на деревьях после ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель чудом выжил в аварии



14 августа в Баргузинском районе Бурятии около девяти часов вечера произошло ДТП, в котором водитель чудом выжил.



- 41-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» следуя из села Кучигер Курумканского района в направлении Улан-Удэ на 311 км. автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» не справился управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, -сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Иномарка причудливым образом приземлилась, повиснув между деревьев.



В результате ДТП водитель получил травмы.



В момент автоаварии водитель был трезвый и пристегнут ремнём безопасности.

