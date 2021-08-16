В Бурятии хозяйки дома прятались в комнате от вора

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Домушник обыскивал дом, где были две женщины



Ранним утром в частный дом в Гусиноозёрске залез вор. Сообщение об этом поступило группе задержания Росгвардии.



О произошедшем сообщила хозяйка, которая услышала, что кто-то разбил окно и ходит по дому.



Прибывшие на место росгвардейцы задержали в доме мужчину, который обыскивал комнату. Хозяйка с невесткой прятались в одной из комнат, куда вор не успел дойти.



Задержанным оказался 45-летний житель Гусиноозёрска. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

