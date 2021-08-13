В Бурятии убийца уговаривал свидетелей солгать

Очевидцы, поддавшись на уговоры, солгали фельдшеру



12 августа в селе Усть-Бургалтай Закаменского района был убит 38-летний местный житель. По подозрению в убийстве задержан его 36-летний приятель, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По версии следствия, 12 августа около полудня подозреваемый мужчина вместе с приятелем пришёл в гости к чете односельчан. Все вместе они стали употреблять спиртные напитки. Через несколько часов во время застолья пьяные гости из-за незначительного повода поссорились между собой.



В ходе ссоры подозреваемый повалил собутыльника на пол, а затем до смерти запинал его по голове и телу. От повреждений внутренних органов мужчина скончался на месте.



После этого убийца попытался склонить хозяина дома и его супругу укрыть преступление. Он уговаривал их рассказал, что погибший упал с мотоцикла.



Они вызвали фельдшера, которому рассказали версию про падение. Однако прибывшим вслед полицейским свидетели не стали лгать и дали правдивые показания.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся необходимые следственные действия.

