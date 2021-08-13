В Бурятии пенсионер с несколькими пальцами пытался зарезать женщину

Пострадавшая помогала пожилому мужчине по хозяйству
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего жителя города Гусиноозёрск, обвиняемого в покушении на убийство.
По данным следствия, обвиняемый жил в комнате одного из общежитий в городе Гусиноозёрск. У него отсутствовала кисть на правой руке и несколько пальцев – на левой, поэтому требовался посторонний уход. За несколько месяцев до происшествия мужчина возле продуктового магазина познакомился с бездомной 52-летней женщиной, после чего пригласил жить вместе с ним для помощи по хозяйству.
26 апреля в течение дня мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Вечером из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора.
У обвиняемого на правой руке была надета специальная накладка-бандаж, куда он вставил кухонный нож и в ходе ссоры нанёс им удар женщине в шею.
Потерпевшая, несмотря на опасное ранение, смогла вырваться, выбежать из комнаты и скрылась у соседей, где ей оказали помощь. Обвиняемый пытался с ножом преследовать её, но не смог догнать.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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