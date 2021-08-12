В пригороде Улан-Удэ вода зашла в жилые дома

- Ситуация ещё не тяжёлая, но уже напряжённая. Уровень воды 233 см сейчас в Улан-Удэ, начался выход воды на пойму. Пока в городе Улан-Удэ домов, где вода поднялась бы на уровень выше уровня пола, ни одного такого дома нет. Есть дома, где подтоплены участки и где к дому вода подошла, но ещё дома не залило. В Иволгинском районе есть несколько домов, где уже вода вышла на уровень пола, - рассказал глава Бурятии.















Алексей Цыденов поручил главе Иволгинского района, руководству администрации города оперативно отработать заявки для начисления компенсаций пострадавшим от подтоплений.





- В этом году мы своевременно обратились в правительство с просьбой о выделении денежных средств из фонда непредвиденных расходов. Алексей Самбуевич дал указание, совместно с городом выделили - правительство 20 млн. рублей, город 3 млн. рублей на берегоукрепляющие работы. Отсыпано свыше полутора км новой дамбы, защищаем низменные участки нашего города от выхода паводковой воды. Там, где мы отсыпали, беспокойства нет. Сегодня мы посмотрели, что еще необходимо порядка 100 метров дамбы отсыпать на улице Урожайной. Мы также будем обращаться за выделением денежных средств. И эту работу доведем до конца, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.







































В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга вырос за сутки на шесть сантиметров и достиг 233 см. Отметим, при уровне 230 см вода уже выходит на пойму и подтапливает низменные участки.В четверг, 12 августа глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленные домовладения в посёлке Поселье в Иволгинском районе и СНТ «Весна» в Улан-Удэ. По состоянию на 8 утра, в СНТ «Весна» подтоплено три участка, в Поселье в зоне подтопления находится более 15 участков, грунтовая дорога. Проводится уточнение по подтопленным территориям, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Пострадавшие получат компенсации.- Всем, у кого и просто вода до дома дошла, и где в дом зашла - всем предусмотрена компенсация порядка 10 тыс. рублей. Если идёт утрата имущества, то уже другой объем финансирования. Но где уже частично есть пострадавшие, выплаты будут, - подчеркнул глава Бурятии.Для жителей ДНТ «Судостроитель» в Поселье поручено организовать автобус по новой насыпной дамбе для подвоза людей к остановке в объезд подтопленному участку дороги.На сегодняшний день выполнены работы по устройству насыпи протяжённостью 2290 м., в частности, в СНТ «Судостроитель» укреплена дамба длиной более 100 метров, по улице Урожайной отсыпано 800 метров вдоль берега, в СНТ «Сибиряк» – 1490 метров.Кардинальным решением проблемы с паводковыми водами в Улан-Удэ и пригороде может стать строительство защитной дамбы. В прошлом году глава Бурятии обращался по этому поводу к президенту Владимиру Путину. Президент дал прямое поручение поддержать Бурятию и выделить деньги. Всего необходимо порядка 6,5 млрд рублей.На сегодняшний день на федеральном уровне организована правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На недавнем заседании комиссии Юрий Трутнев отмечал необходимость упрощения механизма получения субсидий для пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, чтобы люди как можно быстрее получали компенсацию за утраченное имущество.