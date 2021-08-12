В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа

На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело



Поздним вечером 23 июля 59-летняя улан-удэнка выбросила котёнка с балкона четвёртого этажа жилого дома по улице Воронежская. Котёнка спасти не удалось.



Живодёрку разыскала полиция, женщину задержал участковый.



На допросе она призналась, что в момент убийства котёнка была сильно пьяной.



- Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Женщине грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Сейчас горожанка находится под подпиской о невыезде.





