На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело
Поздним вечером 23 июля 59-летняя улан-удэнка выбросила котёнка с балкона четвёртого этажа жилого дома по улице Воронежская. Котёнка спасти не удалось.
Живодёрку разыскала полиция, женщину задержал участковый.
На допросе она призналась, что в момент убийства котёнка была сильно пьяной.
- Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Женщине грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Сейчас горожанка находится под подпиской о невыезде.
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
Происшествия, Фото:
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