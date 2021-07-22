В Улан-Удэ девушка на «зебре» едва не попала под колёса авто





видео - УГИБДД по Бурятии





С начала года камеры ГИБДД зафиксировали около восьми тысяч нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам.



Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей к соблюдению ПДД при пересечении пешеходных переходов.



- Помните, что водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу, - призвали в УГИБДД по Бурятии.



В Улан-Удэ на остановке «Телецентр» едва не сбили пешехода. Девушка, разговаривающая по телефону, начала переходить дорогу по «зебре». Однако в этот момент к пешеходному переходу начал приближаться автомобиль.Водитель в последний момент смог объехать пешехода, избежав столкновения.