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В Улан-Удэ девушка на «зебре» едва не попала под колёса авто

В Улан-Удэ девушка на «зебре» едва не попала под колёса авто
Происшествия, 
Столкновения чудом удалось избежать

В Улан-Удэ на остановке «Телецентр» едва не сбили пешехода. Девушка, разговаривающая по телефону, начала переходить дорогу по «зебре». Однако в этот момент к пешеходному переходу начал приближаться автомобиль. 

Водитель в последний момент смог объехать пешехода, избежав столкновения.

видео - УГИБДД по Бурятии  

С начала года камеры ГИБДД зафиксировали около восьми тысяч нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей к соблюдению ПДД при пересечении пешеходных переходов.

- Помните, что водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу, - призвали в УГИБДД по Бурятии. 
пешеходный переход

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