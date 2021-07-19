В Улан-Удэ после обращения в больницу умер подросток

Врачи «проглядели» гнойный острый перитонит, считают близкие погибшего подростка



В Улан-Удэ подросток умер после обращения в детскую республиканскую клиническую больницу. О его смерти в паблике «Аноним 03» написал лучший друг. Он обвинили врачей больницы.



Молодой человек коротко описал, что произошло.



«Обратились за помощью, а врач даже смотреть не стал. Сказал: «Ставьте клизмы» и ушёл... В итоге у него оказался гнойный острый перитонит. На протяжении трёх дней, он истекал изнутри кровью.... А когда вызывали скорую, спросили, есть ли температура. Узнав, что температуры нет, ответили: «Тогда ничего серьёзного».



Между тем, у 17-летнего парня немело тело. Его мать настаивала на том, чтобы сына положили на обследование.



«Они воткнули три укола и сказали: «Ему же лучше, всё, езжайте домой», - написал друг умершего парня.



Умерший подросток был отзывчивым, жизнерадостным молодым человек, рассказал его лучший друг.



В детской республиканской клинической больнице подтвердили факт смерти несовершеннолетнего. Сейчас проводится служебное расследование.



- В настоящее время в больнице проводится служебное расследование для установления причин, повлёкших за собой смерть несовершеннолетнего. Все материалы переданы в следственные органы в рамках проводимой доследственной проверки, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.



Также коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким подростка. В больнице заверили, что готовы оказать всяческое содействие в расследовании причин гибели молодого человека.



В комментариях в «Анониме 03» отметилась мама мальчика. Она сообщила, что уголовное дело уже возбуждено: «Я мама мальчика, уголовное дело уже завели!».

